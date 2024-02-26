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«Коалы, жирафы»: Киркоров о санкциях Австралии

Певец Киркоров заявил, что его не удивило попадание под санкции Австралии

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров высказался о своем попадании в санкционный список Австралии. В беседе с изданием Life он дал понять, что попадание под новые санкции его не удивило.

«С самого начала против меня все время вводят какие-то санкции. Если кому-то от этого легче — ввести санкции и поставить во главу всех своих проблем Филиппа Киркорова — будь то коалы, жирафы, медведи или кто-то еще, то ради бога, дерзайте!» — сказал народный артист России, добавив, что ему к такому не привыкать.

24 февраля Австралия ввела новые санкции против 55 физических и 37 юридических российских лиц. Из числа артистов под ограничения также попали солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, а также певцы Николай Басков и Олег Газманов.

Кроме того, Австралия ввела рестрикции в отношении руководителей медиакомпаний России — в их числе гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что если Киркоров попадет под санкции США и Евросоюза, то ему будет запрещен въезд в Штаты и Европу.

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