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Раскрыт размер пенсий популярных российских звезд

«КП»: пенсия певицы Татьяны Анциферовой составляет 23 тысячи рублей

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kino-teatr.ru

Пенсии телеведущей Розы Сябитовой, актрисы Натальи Аринбасаровой, певиц Натальи Гулькиной и Екатерины Семеновой, телеведущей Регины Дубовицкой, певца Михаила Муромова, журналистки Елены Ханги и иллюзиониста Амаяка Акопяна составляют почти 17 тыс. рублей. Об этом сообщает kp.ru.

«Такая пенсия стимулирует работать. И я втянулась. Много зависит от отношения: если человек хочет быть бедным, он так и будет бедным, даже если у него под подушкой есть деньги, он будет рассказывать, что без денег сидит. У меня другая ситуация»», — прокомментировала Семенова.

Пенсия 69-летней певицы Татьяны Анциферовой составляет 23 тыс. рублей. Она пояснила, что размер выплат не такой большой, потому что она отказалась делать звание в 90-е. По словам товарища 86-летнего зоолога Николая Дроздова, он получает «нормальную пенсию», потому что у него непрерывный стаж, а также доплату как почетный гражданин Рязанской области. С учетом данного пособия и надбавки за возраст в месяц у Дроздова выходит почти 40 тыс. рублей.

18 февраля певец Юрий Лоза сообщил, что получает пенсию в сумме 16 тыс. рублей. Лоза признался, что лишился доплаты москвича, так как получает дополнительный доход — авторские отчисления. Артист заявил, что пенсионерам невозможно прожить на такую пенсию. Он не знает, что делал бы, если бы у него не было дополнительного заработка.

Ранее Лолита назвала размер своей пенсии.

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