Водку «Шаман» не зарегистрировали из-за певца Shaman

В Калуге водку «Шаман» не зарегистрировали из-за псевдонима певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом свидетельствует заключение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИСП)

Коллегия Палаты по патентным спорам также сочла обоснованным отказ службы зарегистрировать товарный знак, на который претендовал Калужский ликеро-водочный завод.

«Заявленное обозначение является сценическим именем артиста Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов, род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область) — российского популярного певца, поэта и композитора. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров», — уточнили в ФИСП.

Во внимание также был принят протест от самого Дронова, который обратился в ФИСП и заявил, что спорное обозначение ассоциируется с его псевдонимом и его регистрация в качестве товарного знака нарушает права исполнителя.

В возражении представители завода апеллировали к тому, что у слова «шаман» есть значение, присутствующее в толковых словарях, и слово и его производные характеризуются фантазийным характером по отношению к заявленным товарам — соответственно, не могут вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления о его производителе.

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