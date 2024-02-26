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Актер «Глухаря» Канахин заочно приговорен к пожизненному за госизмену

Суд в Москве заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку

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Актера из российского сериала «Глухарь» Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный суд.

Суд признал Канахина виновным в госизмене за переход на сторону противника. Дело слушалось заочно.

По информации агентства, на заседании был допрошен один тайный свидетель, который следил за соцсетями актера.

Согласно приговору, он должен отбывать наказание в колонии особого режима.

До этого в прокуратуре заявляли, что 41-летний актер вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и как минимум дважды незаконно пересекал государственную границу и участвовал в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

В ноябре суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса» и организатора весенних нападений на регионы России Дениса Капустина.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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