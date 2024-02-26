Директор Инстасамки уточнил слухи о многомиллионном иске от психологов

Директор рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) Максим Столяров уточнил слухи о многомиллионном иске от психологов против исполнительницы. Об этом сообщает издание Super.

Столяров назвал новость фейком.

«Эта ситуация вранье, никаких судов нет», — заявил он.

Известно, что в одном из интервью Инстасамка сказала, что «психологи — скам». По мнению рэперши, психологи разводят на деньги людей, которые сами могут справиться со своими проблемами.

По информации Telegram-канала Mash, специалистка по имени Ольга якобы оскорбилась словами артистки и решила подать на нее в суд. Женщина хочет взыскать с Инстасамки 150 млн рублей моральной компенсации.

В начале января 23-летняя Инстасамка объяснила, почему решила изменить свою внешность и сбрить брови. Знаменитость призналась поклонникам, что сделала это для того, чтобы отрастить себе новые брови.

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