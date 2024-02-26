Бари Алибасова держат в реанимации, чтобы он не сбежал

Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что продюсер не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Скоро Алибасова могут выписать.

«Все в порядке, мы просто перестраховались, потому что погодные условия такие, скажем, неважнецкие, поэтому в больнице, чтобы понаблюдали. Просто немного поднялось давление, было не такое, как обычно. Он и был в сознании, я его еле в «скорую» затащила. Говорит, я здоровый, вы что, перестраховщики, паникеры и все остальное. Это было испытание для нас. Я у него вещи забрала, и Бари еще сутки полежит, понаблюдаемся, чтобы я была спокойна. Он говорит: вези ноутбук, я тогда буду тут работать. Я говорю, что согласна на все, пусть работает трудоголик», — сказала она.

По ее словам, 76-летний артист сейчас находится в реанимации, так как может сбежать из больницы. Елена отметила, что сегодня Алибасова могут выписать из медучреждения.

«В реанимации, потому что все-таки человек знаменитый, врачи тоже перестраховываются. А там за ним будут следить каждую секунду, чтоб не сбежал. Все равно страшновато, когда у человека 120 на 80, а потом вдруг поднялось давление. Я просто испугалась, что он перезанимался на беговой дорожке. Когда он себя нормально чувствует, бывает, перебарщивает. Думаю, может, перебегал, пока я тут бегала в магазин. Сейчас приеду [к нему], посмотрят показания. Может быть, сегодня и домой, потому что больше мы его не удержим. Я детально знаю все анализы, все нормально», — заключила Калинина.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве.

Ранее СМИ сообщали, что у Алибасова обнаружили доброкачественную опухоль.