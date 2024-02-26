Умер актер сериалов «Каменская» и «След»

Актер Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание «СтарХит» со ссылкой на окружение артиста.

Причина смерти неизвестна. Близкие артиста также не сообщили дату и место прощания.

Павел Поймалов родился 9 июня 1966 года в дагестанском городе Кизляр. В 1990 году он окончил Горьковское театральное училище. А в 1992-м стал выпускником режиссерского факультета ГИТИС. В этом же году он стал артистом Московского ТЮЗа.

В фильмографии Поймалова 40 проектов. Он снялся в таких картинах, как «Каменская», «След», «Императрицы», «Чудотворец», «Дальнобойщики», «Гражданин начальник», «Свадьба», «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948», «Страна глухих».

В феврале также скончался канадский актер Кеннет Митчел. Артист с 2019 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. У него остались жена и двое детей.

Митчел снимался в сериалах «Анатомия страсти», «Гримм», «Обмани меня», «Касл» и «C.S.I. Место преступления».

Ранее умер актер Владимир Гуляев.