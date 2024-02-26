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Павел Воля высмеял Дубцову и Тимати

Комик Павел Воля заявил, что хочет увидеть Дубцову и Тимати худыми

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Комик Павел Воля высмеял рэпера Тимати и певицу Ирину Дубцову на съемках собственной программы «Шоу Воли».

В студию проекта пришла блогерша Регина Тодоренко, ставшая ведущей «Новой Фабрики звезд». Она спросила, скучал ли Воля по передаче. Комик заявил, что все время плакал.

«Я бы снова хотел увидеть Дубцову и Тимати худыми», — отметил юморист.

В августе 2023 года Ирина Дубцова рассказала, что сильно поправилась из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Певица набрала вес после гормональной терапии. Артистка делилась, что сложно переживала этот период — много плакала и злилась.

По словам Дубцовой, ее очень сильно «подкосило» после того, как один из Telegram-каналов назвал ее бодипозитивной. Дубцова напомнила, что ведет здоровый образ жизни, не ест сладкое или мучное. Исполнительница предпочитает есть в основном мясо, рыбу и зелень. Певица считает, что человека с нормальным гормональным фоном уже сносило бы порывами ветра при таком рационе.

В феврале 2024 года Дубцова показала постройневшую фигуру в юбке из бархата.

Ранее Юлия Савичева заявила об актуальности «Новой Фабрики звезд».

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