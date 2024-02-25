Жена Бари Алибасова сообщила причину его госпитализации

Жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена рассказала Telegram-каналу Shot, что артиста госпитализировали в больницу из-за высокого давления.

«Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой», — сказала она.

Супруга Алибасова добавила, что еще утром продюсер бегал на беговой дорожке, а вечером стало плохо, поэтому она перестраховалась и вызвала медиков.

До этого сообщалось, что Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Позже участник коллектива «На-На» Владимир Политов сообщил, что артист находится в реанимации.

В ноябре 2023 года сообщалось, что у Алибасова обнаружили опухоль.

Ранее новая жена Бари Алибасова рассказала, почему они отказались от свадебного торжества.