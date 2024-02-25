Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Продюсер рассказал, могла ли Пугачева за день записать альбом в России

Продюсер Морозов заявил, что Пугачева могла записать альбом за несколько часов

close
100%
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Евгений Морозов в интервью aif.ru рассказал, могла ли Алла Пугачева записать целый альбом за несколько часов на студии звукозаписи в Твери.

«Пугачева и Аллегрова записывают песни с одного или со второго дубля. Учитывая, что каждая песня в хронометраже 3.66 со всеми инструментальными проходниками. Вполне реально, что за полтора часа она может спеть весь альбом с первого или со второго дубля. Это факт», — подчеркнул Морозов.

Он выразил мнение, что Примадонна приехала в студию звукозаписи со своим «дорогущим микрофоном», который певица также могла взять в аренду. После этого, по словам Морозова, артистка забрала записанные песни и увезла их за границу, где сейчас и живет.

«Через ссылку иностранная студия их получит и дальше со всеми фонограммами сведут. Современные технологии позволяют многое, что в целом любая бабушка может записать песню», — резюмировал продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

Ранее шоумен Барецкий заявил, что Ивлеева все осознала после скандала с вечеринкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами