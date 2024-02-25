Продюсер рассказал, могла ли Пугачева за день записать альбом в России

Продюсер Евгений Морозов в интервью aif.ru рассказал, могла ли Алла Пугачева записать целый альбом за несколько часов на студии звукозаписи в Твери.

«Пугачева и Аллегрова записывают песни с одного или со второго дубля. Учитывая, что каждая песня в хронометраже 3.66 со всеми инструментальными проходниками. Вполне реально, что за полтора часа она может спеть весь альбом с первого или со второго дубля. Это факт», — подчеркнул Морозов.

Он выразил мнение, что Примадонна приехала в студию звукозаписи со своим «дорогущим микрофоном», который певица также могла взять в аренду. После этого, по словам Морозова, артистка забрала записанные песни и увезла их за границу, где сейчас и живет.

«Через ссылку иностранная студия их получит и дальше со всеми фонограммами сведут. Современные технологии позволяют многое, что в целом любая бабушка может записать песню», — резюмировал продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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