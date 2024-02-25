Пригожин прокомментировал отмену концертов Арбениной: «Нужно бороться»

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что решение об отмене концертов лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной приняли на местном уровне, поэтому артистке следует бороться за свои выступления. Его слова передает «Говорит Москва».

«Из центра не было каких-то особых распоряжений. Сегодня очень много забот и хлопот. <...> Жалко зрителей просто, которые в этом смысле лишаются возможности встречаться со своими героями. Я думаю, что менеджерам или артистам нужно побороться за свое право, если это носит характер совпадения», — заявил продюсер.

Недавно Арбенина во время концерта в Хабаровске объявила, что два ближайших выступления, запланированные на февраль, не состоятся. По словам певицы, перед выступлением в Южно-Сахалинске, которое было запланировано за два месяца, «Ночным снайперам» в последнюю минуту сообщили, что вместо этого на той же площадке пройдет фестиваль «чир-спорт».

19 февраля депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин заявлял, что концерт Арбениной, который должен был пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, хотят отменить из-за позиции певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о специальной военной операции на Украине.

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