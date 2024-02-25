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Звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова

Продюсер Обер вспомнил, что актер Майкл Бин спился на съемках у Балабанова

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20th Cenury Fox/Global Look Press

Продюсер и переводчик Тобин Обер рассказал, что уговорил актера Майкла Бина сняться в фильме «Американец» Алексея Балабанова, однако звезда «Терминатора» спился в норильском отеле. Его слова передает kp.ru.

«В этом ужасная и одновременно красивая ирония этих съемок. Майкл не выдержал реальности в русской глубинке и скатился до уровня бомжа. Сценарий Балабанова стал пророческим, можно сказать», — заявил Обер.

Он добавил, что актер не употреблял алкоголь, когда работа над фильмом Балабанова проходила в США. Однако в первую же ночь уничтожил мини-бар отеля в Норильске. Вскоре, вспомнил Обер, Бин напоминал не голливудскую звезду, а бледного и дрожащего мужика с щетиной на пол лица.

Последней каплей для Бина стал полет съемочной команды в Иркутск на разваливающемся Ан-24. По приезде переживший стресс актер начал требовать алкоголь в ресторане отеля, находясь при этом в тапочках и халате. Его положили в больницу, чтобы прокапать, а уже в клинике Бин признался, что находится на грани нервного срыва. Затем съемки картины отменили, а Майкл Бин лег в клинику на лечение от алкогольной зависимости.

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