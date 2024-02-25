Арбенина прокомментировала отмену концертов «Ночных снайперов»

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время концерта в Хабаровске объявила, что два ближайших выступления, запланированные на февраль, не состоятся. Об этом сообщает РБК.

Со сцены певица заявила зрителям, что ей советовали молчать по поводу срыва запланированных концертов на Дальнем Востоке. По словам Арбениной, перед выступлением в Южно-Сахалинске, которое было запланировано за два месяца, «Ночным снайперам» в последнюю минуту сообщили, что вместо этого на той же площадке пройдет фестиваль «чир-спорт».

«Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами», — сказала певица.

Концерт «Ночных снайперов» в Хабаровске состоялся 24 февраля в «Платинум Арене». На следующий день у группы было запланировано выступление в Южно-Сахалинске, а 27 февраля — во Владивостоке. По словам Арбениной, отмена концертов произошла из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки».

«Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — заявила певица, продемонстрировав зрителям плакат с надписью «Ты будешь петь».

19 февраля депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин заявлял, что концерт Арбениной, который должен был пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, хотят отменить из-за позиции певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о специальной военной операции на Украине.

Выступления «Ночных снайперов» неоднократно отменяли в 2023 году. В ноябре Арбениной все же удалось провести концерт в Иркутске. Как писали местные СМИ, это произошло несмотря на протесты активистов.

Ранее Арбенина пожаловалась на грамматическую ошибку на табличке в аэропорту Внуково.