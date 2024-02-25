Дарья Донцова заявила о нежелании покидать РФ

Автор детективных романов Дарья Донцова, комментируя отъезды ряда своих коллег за границу, заявила об отсутствии у нее планов покидать РФ. Ее слова передает ТАСС.

Писательница отметила, что каждый человек имеет право на наличие у него собственного мнения о тех или иных событиях. В связи с этим в ситуации выбора люди принимают те решения, которые сами считают нужными.

«Что касается меня, писатель — это не актер, не певец, мне не нужен зал, не нужны музыканты. Мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России», — сказала Донцова.

По ее мнению, даже в случае смены гражданства факт рождения на территории какой-либо из стран скрыть не получится. При этом автор подчеркнула, что РФ является ее родиной.

«Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и все», — добавила писательница.

В то же время Донцова порекомендовала несколько книг, которые могут помочь справиться с беспокойством и тревожностью. Она посоветовала обратить внимание на произведения Андрея Дышева и Олега Роя. Также автор посчитала, что для подобной ситуации подходят исторический роман Алексея Толстого «Петр Первый» и некоторые из ее собственных книг.

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