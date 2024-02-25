Концерты Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, проведение которого было запланировано на 25 февраля, отменили. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения», — сказал представитель компании.

По его словам, автоматический возврат денежных средств за проданные зрителям билеты будет произведен на их карты.

Также был отменен концерт Арбениной во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, сообщается на сайте онлайн-площадки продажи билетов «Vl.ru Афиша».

«Денежные средства будут возвращены на карты, с которых производилась оплата», — сказано в сообщении.

Ранее депутат парламента Сахалинской области Александр Шарифулин заявил, что концерт Арбениной, который должен пройти 25 февраля в ледовом дворце «Кристалл» в Южно-Сахалинске, хотят отменить из-за позиции певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о специальной военной операции.

До этого мэр Владивостока Константин Шестаков порекомендовал организаторам отменить выступление лидера рок-группы «Ночные снайперы» (27 февраля) в городе.

Концерты Арбениной неоднократно отменяли в 2023 году. В ноябре ей все же удалось провести выступление в Иркутске. Как писали местные СМИ, это произошло, несмотря на протесты активистов.

Ранее Юрий Лоза описал отмену концертов Кристины Орбакайте русской поговоркой.