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Shaman выступил для моржей перед обливанием

Shaman выступил для красноярских моржей на морозе перед обливанием

Российский певец Shaman 24 февраля выступил на зимней акции «Быть здоровым — это модно» в Красноярске, во время которой моржи обливались холодной водой на морозе. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что собравшиеся перед сценой люди во время припева песни «Я русский» обливаются водой. Днем в Красноярске, согласно данным погодных сервисов — 14 градусов мороза.

Ранее продюсер Владимир Киселев объяснил нежелание артистов петь на одной сцене с Shaman. По его словам, «большие артисты не хотят быть «свитой» у молодого артиста, который заявляет, что он «самый патриотический певец страны». Он также отметил, что ни более опытные певцы, ни молодые музыканты не завидуют Ярославу Дронову, так как сами уже прошли через непростой путь обретения популярности. Также Киселев заявил, что артист превратил понятие «патриот» в ругательство.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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