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Стал известен гонорар Тимати на выступлениях

Baza: гонорар рэпера Тимати составил 5,5 млн рублей за выступление

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати получает 5,5 миллиона рублей за выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на его райдер.

В райдере сказано, что Тимати летает только бизнес-классом. В аэропорту его команду должны встретить два техника или грузчика, которые заберут оборудование. По городу артист ездит в машине представительского класса с тонированными стеклами. Однако если расстояние от аэропорта до города превышает 50 километров, то заказчик должен предоставить вертолет.

По данным документа, Тимати и его команда должны быть поселены в одной из самых лучших гостиниц города, где есть спортивный зал или фитнес-клуб. Рэпер должен быть заселен в номер класса люкс. Также организаторам необходимо предоставить команде исполнителя 12 одноместных стандартных номеров. Во всех одноместных номерах должны быть большие двуспальные кровати.

В райдере написано, что питание группы организаторы должны предоставить только в гостинице. По согласованию с директором коллектива — возможны суточные для группы из расчета 5 тысяч рублей на человека в России и €100 в Европе.

Гримерная комната не должна быть проходной. Она обязана находиться недалеко от сцены и хорошо оборудована. В ней группе необходимо предоставить чай, кофе, сок, газировку, бутерброды, минеральную и обычную воду, фрукты, французский коньяк, 10 энергетических напитков и 14 полотенец. Рядом с гримерной должен стоять стул для охранника.

Также важным примечанием райдера является то, что артист не дает интервью и не участвует в корпоративных и рекламных акциях спонсоров концерта.
За невыполнение райдера установлен штраф — $1000 за каждый невыполненный пункт.

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