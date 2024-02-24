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Ивлев назвал родительство сложным испытанием

Телеведущий Ивлев заявил, что у отцов меньше забот в родительстве

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев назвал в шоу «Кто здесь папа?» родительство сложным испытанием.

Ивлев отметил, что несмотря на это, у отца меньше всего забот, так как большая часть ответственности за ребенка лежит на женщине. Телеведущий признался, что ему нравится быть многодетным отцом.

«Ощущение, что в старости тебе принесут не один стакан воды, а три, всегда радует», — поделился шеф-повар.

Ивлев считает, что в родительстве сложнее всего убедить детей быть собой и слушать собственный внутренний голос.

Ивлев женат на блогерше Валерии Куденковой с февраля 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. У Ивлева также есть сын и дочь от первого брака.

С момента бракосочетания Куденковой и Ивлева ходят слухи о том, что новая жена шеф-повара увела его из семьи. Этому способствовала экс-супруга Ивлева Мария, обвинявшая его в изменах. Она оскорбляла Куденкову, называя ее «эскортницей из Тамани». Сам Ивлев и его новая жена уверяют, что завели роман после развода звезды.

Ранее звезда «Холопа» родила второго ребенка.

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