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Актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» умер в 56 лет

Актер «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан умер в 56 лет

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Константин Капитан/VK

Актер Константин Капитан ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили его близкие во «ВКонтакте».

Артист боролся с тяжелой болезнью.

Константин Капитан известен ролями в кинопроектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Также актер снимался в сериалах «Дорожный патруль», «Литейный» и «Чужой район». Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в сериале «Такая работа».

Капитан родился в 1967 году в Братске. С 1989 по 1994 год служил в Санкт-Петербургском театре «Буфф».

24 января сообщалось, что российский актер Александр Саюталин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», умер в возрасте 60 лет.

Александра Саюталин родился 26 октября 1963 года. Почти сразу после окончания вуза он начал работать в составе труппы театра имени Ленсовета. При этом телезрителям актер запомнился по ролям в популярных детективных сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Невский» и «Ментовские войны».

Ранее сообщалось, что актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова умерла в возрасте 88 лет.

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