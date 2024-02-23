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С Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей долга за несуществующий бар

Shot: с Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей за долги бара «Капельница»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С блогерши Анастасии Ивлеевой могут взыскать 23,5 миллиона рублей из-за долгов по ее несуществующему московскому бару «Капельница». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ивлеева основала компанию ООО «Капельница групп» в 2021 году, чтобы открыть бар, но заведение так и не запустилось.

После бизнесмен Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в связи с запуском бара, и в августе 2023 года «Капельница групп» проиграла иск. Компания была признана банкротом.

Компания ООО «Депо» также пыталась отсудить у компании Ивлеевой долг за аренду помещения под бар, и по этому иску с компании Ивлеевой постановили взыскать 7,1 млн рублей.

Общая задолженность компании Ивлеевой к февралю 2024 года выросла до 23,9 миллиона рублей за счет неустойки и штрафа, которые теперь хотят взыскать с обанкротившейся компании.

В декабре 2022 года Ивлеева стала совладелицей другого бара в Москве. Она планировала открыть заведение вместе с совладельцем Феодальной сети баров Александром Пичугиным. Артистка и ресторатор зарегистрировали ООО «Блеск» 16 декабря. Блогерше принадлежит 20% компании, а Пичугину — 80%.

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