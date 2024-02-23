Стала известна дата выхода нового альбома Пугачевой

Стала известна дата выхода нового альбома народной артистки России Аллы Пугачевой на стриминговых платформах. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, новый альбом Пугачевой «P.S» войдут одиннадцать премьерных песен. Источник издания уточнил, что в альбом вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на концерте «Алла Пугачева. P.S.».

Концерт, до этого публиковавшийся на YouTube, будет доступен на платформах Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других площадках.

В альбом вошли новые песни «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса». Также Пугачева представит известные хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, спродюсировавший юбилейный концерт Пугачевой, подтвердил, что выход альбома не связан с ее последним визитом в Россию и посещением студии звукозаписи.

«Эти композиции на студии не записывались», — написал он у себя в социальных сетях в ответ на вопрос одного из поклонников Пугачевой.

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