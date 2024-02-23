Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Солист «Танцев минус» отказался спеть с фанатом

В Ярославле солист «Танцев минус» Петкун не стал петь с поклонником

close
100%
Global Look Press

В Ярославле солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун отказался спеть с фанатом. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на одну из зрительниц.

Выступление поклонница группы нашла душевным, отметила, что с одним из зрителей музыкант поговорил и спросил, чем тот занимается.

«Мужчина ответил, что безработный. И неожиданно предложил спеть вместе с музыкантом. Но Вячеслав от такого предложения отказался. Сказал: «Нет, не буду», — вспоминает она.

После активный зритель, по ее словам, кричал: «Пой».

«Петкун ответил: «Хлопайте!» Все аплодировали», — отметила зрительница.

«Танцы Минус» существуют с 1995 года, известны по хитам «Город», «Цветут Цветы», «Танцы», «Половинка».

Накануне Сергей Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки», плясавшей на его концерте.

Ранее Владимир Зеленский снялся в новом сериале Netflix.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами