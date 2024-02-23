Солист «Танцев минус» отказался спеть с фанатом

В Ярославле солист группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун отказался спеть с фанатом. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на одну из зрительниц.

Выступление поклонница группы нашла душевным, отметила, что с одним из зрителей музыкант поговорил и спросил, чем тот занимается.

«Мужчина ответил, что безработный. И неожиданно предложил спеть вместе с музыкантом. Но Вячеслав от такого предложения отказался. Сказал: «Нет, не буду», — вспоминает она.

После активный зритель, по ее словам, кричал: «Пой».

«Петкун ответил: «Хлопайте!» Все аплодировали», — отметила зрительница.

«Танцы Минус» существуют с 1995 года, известны по хитам «Город», «Цветут Цветы», «Танцы», «Половинка».

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