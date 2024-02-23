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Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров

«Ведомости»: с видеосервисов по требованию РКН удалили сериал Мещаниновой

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START

Из российских онлайн-кинотеатров удалили сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух топ-менеджеров крупных видеосервисов.

Как подтвердили в сервисе Start, проект пришлось удалить по требованию Роскомнадзора (РКН), разославшего онлайн-кинотеатрам уведомление 22 февраля. Согласно уведомлению РКН, в отношении некоторых эпизодов сериала «Алиса не может ждать» были выявлены определенные нарушения. По словам представителя Start, «в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе».

Какая именно это информация, не уточняется.

«С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке», — рассказали в онлайн-кинотеатре.

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась на видеосервисе Start в октябре 2022 г.

По сюжету Алиса (Елизавета Ищенко), девочка-подросток, страдает от врожденного недуга — скоро она ослепнет. Алиса, знающая о своем диагнозе вопреки попыткам матери (Анна Михалкова) его скрыть, заключает контракт с таинственным бизнесменом, который одаривает ее дорогими подарками за возможность после наступления возраста согласия лишить ее девственности.

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