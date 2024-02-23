Директора «Ленкома» выписали из больницы

Директора «Ленкома» Марка Варшавера выписали из больницы после перенесенной двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь 76-летнему Варшаверу предстоит амбулаторная реабилитация. По данным канала, заслуженному деятелю искусств РФ провели контрольное обследование, показавшее, что бронхит регрессирует, а в состоянии есть положительная динамика.

Варшаверу рекомендовали постельный режим, к работе в театре он вернется не сразу, уточняет канал. При этом в беседе с РИА Новости глава театра заявил, что прекрасно себя чувствует и уже «в строю».

Госпитализировали директора «Ленкома» 16 февраля. Как сообщали источники, его беспокоили слабость, кашель и одышка. Причем Варшавер якобы пытался лечиться сам дома, но легче не становилось.

19 февраля Варшавер заявлял, что планирует в ближайшее время вернуться к работе.

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