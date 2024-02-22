«Мы потеряли ребенка»: жених Меган Фокс впервые высказался о выкидыше

Рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) впервые высказался о выкидыше у его партнерши, актрисы Меган Фокс. Жениха звезды цитирует E! Online.

О том, что пережила пара, он рассказал в своей новой песне «Don't Let Me Go».

«Как мне жить с тем, что моей руки не было на ее животе, когда мы потеряли ребенка», — говорится в композиции.

В песне 33-летний артист также рассказал, что ему не к кому обратиться за поддержкой, потому что людей, которые воспитывали его, уже нет.

Осенью 2023 года Меган Фокс в своей дебютной книге стихов «Красивые мальчики ядовиты» («Pretty Boys Are Poisonous») впервые рассказала о том, как пережила выкидыш на третьем месяце беременности.

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» — размышляет о потерянной дочери 37-летняя актриса.

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