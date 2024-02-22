Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Мы потеряли ребенка»: жених Меган Фокс впервые высказался о выкидыше

Рэпер Machine Gun Kelly впервые высказался о выкидыше у Меган Фокс

close
100%
Andy Kropa/Invision/AP

Рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) впервые высказался о выкидыше у его партнерши, актрисы Меган Фокс. Жениха звезды цитирует E! Online.

О том, что пережила пара, он рассказал в своей новой песне «Don't Let Me Go».

«Как мне жить с тем, что моей руки не было на ее животе, когда мы потеряли ребенка», — говорится в композиции.

В песне 33-летний артист также рассказал, что ему не к кому обратиться за поддержкой, потому что людей, которые воспитывали его, уже нет.

Осенью 2023 года Меган Фокс в своей дебютной книге стихов «Красивые мальчики ядовиты» («Pretty Boys Are Poisonous») впервые рассказала о том, как пережила выкидыш на третьем месяце беременности.

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» — размышляет о потерянной дочери 37-летняя актриса.

Ранее Медведев оценил фильм «Оппенгеймер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами