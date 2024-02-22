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Медведев оценил фильм «Оппенгеймер»

Медведев: фильм «Оппенгеймер» является мегаактуальным

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Universal Pictures

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм — «Оппенгеймер». Часики тикают», — ответил он на журналистский вопрос о том, знаком ли он с фильмом «Не смотрите наверх».

Картина «Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Фильм «Не смотрите наверх» Адама Маккея, как выяснилось, Медведев также смотрел и счел остроумным и ироничным, показывающим нравы Запада.

«Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка», — сказал он, добавив, что главная героиня напоминает ему председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен «по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей».

Накануне в России оштрафовали кинотеатр за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения.

Ранее Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России.

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