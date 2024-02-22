Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России

Телеведущая и журналистка Тутта Ларсен в интервью Вячеславу Манучарову объяснила, почему осталась в России и никогда не задумывалась об эмиграции.

Она отметила, что ей хотелось бы иметь возможность путешествовать.

«Но меня часто спрашивали: «Тутта, а почему вы не уезжаете? Вы же человек мира?» Нет! Моя родина там, где мои люди. Мои друзья, мое окружение — все. Педагоги моих детей, мой врач, кинолог, парикмахер…» — перечислила она.

По мнению 49-летней звезды, она никогда не сможет собрать за границей такой же круг людей, как здесь, а с Родиной «связана пуповиной».

Телеведущая заявила, что сочувствует уехавшим из России людям, потому что Родина остается частью человека и зовет его. По мнению Ларсен, нужно быть злым и циничным человеком, чтобы не слышать этого зова.

Люди, которые покинули страну и критикуют ее, несмотря на то, что заработали здесь капитал, могут быть богаты незаслуженно, предположила она.

Кроме того, Ларсен назвала телеканал MTV инструментом мягкой силы Запада.

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