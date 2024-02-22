Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России

Телеведущая Тутта Ларсен заявила, что сочувствует уехавшим из России людям

close
100%
ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube

Телеведущая и журналистка Тутта Ларсен в интервью Вячеславу Манучарову объяснила, почему осталась в России и никогда не задумывалась об эмиграции.

Она отметила, что ей хотелось бы иметь возможность путешествовать.

«Но меня часто спрашивали: «Тутта, а почему вы не уезжаете? Вы же человек мира?» Нет! Моя родина там, где мои люди. Мои друзья, мое окружение — все. Педагоги моих детей, мой врач, кинолог, парикмахер…» — перечислила она.

По мнению 49-летней звезды, она никогда не сможет собрать за границей такой же круг людей, как здесь, а с Родиной «связана пуповиной».

Телеведущая заявила, что сочувствует уехавшим из России людям, потому что Родина остается частью человека и зовет его. По мнению Ларсен, нужно быть злым и циничным человеком, чтобы не слышать этого зова.

Люди, которые покинули страну и критикуют ее, несмотря на то, что заработали здесь капитал, могут быть богаты незаслуженно, предположила она.

Кроме того, Ларсен назвала телеканал MTV инструментом мягкой силы Запада.

Ранее Киркорову поручили нести гуся на новом шоу в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами