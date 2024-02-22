Алена Кравец объяснила, почему не обижается на Дану Борисову после слов об эскорте

Певица Алена Кравец в беседе с The Voice рассказала, почему не обижается на Дану Борисову, которая годами ранее намекнула на причастность исполнительницы к эскорту.

«Я с ней никогда не ссорилась. Мне про Борисову все давно понятно. И обижаться на нее — это как обижаться на больного человека», — уточнила Кравец.

Звезда также осудила телеведущую за похудение при помощи препарата для диабетиков «Оземпик». Кравец считает, что Борисовой следовало бы прислушаться к совету легендарной балерины Майи Плисецкой, которая рекомендовала «закрыть рот и перестать жрать». При этом певица напомнила, что «Оземпик» имеет массу побочных эффектов, и колоть им свою дочь-подростка Борисовой точно не стоило.

«Ее бедный организм и так истерзан разного рода препаратами, включая запрещенные, зачем гробить его еще сильнее. Тем более, втягивать в это дочь. Бедный ребенок! Пусть Дана позвонит, я расскажу секрет. Он простой – полезная еда, маленькие порции, спорт» — возмутилась Кравец.

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