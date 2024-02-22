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Жену музыканта Кузьмина арестовали за поездку с голой женщиной

Жену музыканта Кузьмина Наталию арестовали за катание женщины без одежды на капоте

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n.kuzmina_kuzmin.a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жену музыканта Александра Кузьмина (родной брат музыканта Владимира Кузьмина) Наталью арестовали четыре дня назад за катание голой женщины на капоте кабриолета. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на саму женщину.

По словам Кузьминой, она находится в Можайском ОМВД в так называемом спецприемнике.

«Мне вменили 10 суток ареста за то, что я возила обнаженную женщину на капоте своего кабриолета», — подтвердила она.

Почему спутница Кузьминой оказалась без одежды, неизвестно.

Накануне участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась (настоящая фамилия Янголенко) арестовали в Санкт-Петербурге с пакетом марихуаны.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу на два месяца. Звезду «Пацанок» обвинили в попытке незаконного сбыта наркотических средств. По данным пресс-службы судов, Диана 14 февраля приобрела шесть грамм марихуаны с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. Ее задержали в апартаментах дома по улице Толубеевской.

Ранее Наталья Штурм рассказала о романе с армянином.

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