Экс-участник «Миража» объяснил популярность хитов 90-х

Бывший участник группы «Мираж» Рома Жуков в интервью «Пятому каналу» объяснил вторую волну популярности песен 90-х их энергетикой и потенциалом.

«Здесь вопрос, наверное, в той энергетике, которая еще не реализована, которая была изначально заложена в эти треки, в эти песни. <…> Потенциал, видимо, еще не раскрылся до конца», — пояснил Жуков.

При этом певец Феликс Царикати выразил мнение, что основоположником поп-жанра в России был Юрий Шатунов с группой «Ласковый май». Артист убежден, что именно Шатунов начал писать песни для молодежи, хотя в то время на эстраде были в основном патриотические композиции. Музыкант считает, что в те времена не было нужды прорабатывать смысл и лирику трека, так как на слуху были «песни-однодневки».

«Пусть я буду не прав, конечно, но тогда особо не нужен был вокал, тогда не нужны были какие-то, грубо говоря, песни, которые было особо трудно исполнять, тогда не нужно было какое-то образование вокальное, — были песни-однодневки», — заявил Царикати.

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