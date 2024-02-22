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Милонов о намерении Ивлеевой поехать ДНР: «Моментально рубильник не переключится»

Депутат Милонов заявил, что надеется на переосмысление Ивлеевой своих поступков

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В сети появилась информация, что блогер Анастасия Ивлеева вскоре может посетить ДНР вслед за певцом Филиппом Киркоровым. Подтверждений этим сообщениям не было, однако появились первые комментарии. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» заявил, что надеется на переосмысление Ивлеевой своих поступков, однако призвал не ждать быстрого изменения ситуации.

Участники «голой» вечеринки хотят напомнить, что «некрасивая история» с «голой вечеринкой» не отражает их убеждения, предположил Милонов. Так, поездку Киркорова он назвал способом показать, что исполнитель является патриотом своей страны. В качестве подтверждений депутат привел в пример поход Киркорова в ранее не согласованные места, которые могли быть опасными.

«Чувствуется, что человек искренне это делал. Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», — добавил он.

По мнению Милонова, участникам скандального события необязательно всем ехать в ДНР, чтобы показать свое исправление, а также не стоит рассчитывать на быстрое решение проблемы.

«Не надо ждать, что моментально какой-то рубильник переключится, — заявил депутат. — Это делать надо не потому, что тебе хвост прижали, а потому, что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться — надо делать, надо показывать».

Напомним, Киркоров после попадания в скандал с «голой вечеринкой» принес извинения, а в середине февраля стало известно, что он приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации. Позднее появилась информация, что он сохранит за собой место в жюри «Маски», а сам исполнитель пообещал передать свой гонорар за участие в шоу жителям Белгорода.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании чипсов Ивлеевой.

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