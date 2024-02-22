«Человек с большим гонором»: продюсер о конкуренции Пугачевой и Ротару

Продюсер и режиссер Виктор Кинн в разговоре с NEWS.ru заявил, что София Ротару конкурировала с Аллой Пугачевой из-за своего таланта и «большого гонора».

«Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава Богу! Своему «специфически народному» образу она никогда не изменяла — украинско-молдавская певица», — подчеркнул Кинн.

Он отметил, что Примадонна и Ротару действительно недолюбливали друг друга, так как соперничали за звание главной певицы СССР. По словам продюсера, звезды даже редко вместе выступали на сборных концертах. Он выразил мнение, что звезды, которые сейчас «имеют совесть плевать в СССР», не были бы такими популярными, если бы были ограничены только одной республикой Советского союза. Кинн убежден, что Ротару и Пугачеву «взрастил СССР».

Недавно Андрей Губин объяснил, почему Пугачева отказывалась выступать с Ротару или Вайкуле. По словам певца, Примадонна могла отказаться от выступления с конкурентками из-за своей полноты или отсутствия актуального хита.

Ранее Андрей Малахов раскрыл, кем хотел стать в юности.