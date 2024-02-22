Художник заявил о планах написать 50 картин, «заряженных» на победу в СВО

Художник Алексей Сергиенко в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» заявил о планах написать около 50 картин, «заряженных» на победу в СВО.

«В Нахимовском училище есть отличный оркестр. Таким образом, курсантов я тоже привлеку к этому проекту. Буду рисовать под музыку — заряжу картины энергией, духом победы. Мне кажется, это очень здорово: моряки в форме играют военные марши, а я пишу картины», — уточнил Сергиенко.

Он добавил, что будет писать картины весь день, а выручку передаст «Народному фронту», так как хочет, чтобы средства пошли на помощь российским солдатам. Художник планирует рисовать красные звезды с разным фоном, картины будут различаться по размеру. Всего Сергиенко хочет написать около 50 полотен за день, а выручить с них автор планирует порядка 1 миллиона рублей.

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