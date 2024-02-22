Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Поперечный о еде в США: «В России вкуснее в миллион раз»

Комик Данила Поперечный заявил, что российская еда вкуснее, чем в США

close
100%
spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный признался в подкасте блогера Эльдара Джарахова, что считает еду в России вкуснее чем в США.

«У меня сейчас ощущение того, что все, к чему я привык в России, вкуснее в миллион раз», — заявил юморист.

Поперечный рассказал, что его жена Полина Чистякова сильно переживала после переезда в США, что они не могли найти аналогов тех продуктов, которыми питались на родине. При этом артист добавил, что в Америке тоже есть множество вкусных вещей, которых нет в России.

«Например, там есть хлеб для сэндвичей, который сделан из теста для круассанов», — рассказал комик.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

В августе Поперечный заявил, что у него «вообще нет проблем» с эмиграцией. Он предположил, что это связано с его предыдущим опытом. Артисту уже доводилось жить в других странах — на Украине и в Польше. Поперечный отметил, что его жене было намного сложнее адаптироваться в новом для нее государстве. По словам блогера, супруга тяжело перенесла переезд.

Ранее сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами