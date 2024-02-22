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Валерий Меладзе станет дедушкой

Дочь Меладзе Софико опубликовала фото с округлившимся животом

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sofikomeladze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Валерия Меладзе Софико сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о беременности.

Меладзе опубликовала снимок с округлившимся животом на пляже. Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. О муже Софико ничего не известно. Парень ведет закрытый образ жизни.

В октябре 2023 года старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж. Она вступила в брак с фотографом Никитой Бережным. Церемония прошла в Грузии. Ее посетил сам Валерий Меладзе. Артист спел на торжестве свой хит «Самба белого мотылька».

Для Инги этот брак стал вторым. В 2017 году она вышла замуж за марокканского журналиста Нори Вергизе. Они расстались в 2019-м. После развода она некоторое время встречалась с креативным директором студии дизайна N3 Design Денисом Давыдовым. Девушка рассказывала, что тяжело переживала разрыв с дизайнером.

В том же месяце стало известно, что брат Валерия Меладзе Константин развелся с супругой, артисткой Верой Брежневой. Это подтвердила сама певица в личном блоге. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

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