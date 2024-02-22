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Юрий Стоянов рассказал, какие подарки получает от членов семьи на 23 февраля

Актер Юрий Стоянов признался, что дочери дарят ему парфюм на 23 февраля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что на День защитника Отечества его жена обычно дарит ему что-то из спортивных товаров. Об этом он рассказал «Ридусу» в преддверии 23 февраля.

«Жена мне, как правило, дарит что-нибудь спортивное, удобное — спортивный костюм, толстовку, потому что я почти все время провожу на съемках. А дочери мне дарят парфюм», — сообщил актер.

Он отметил, что служил в армии, поэтому воспринимает праздник больше не как «мужской день», а как «день Советской армии и военно-морского флота».

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», до этого показал, что половина опрошенных россиян — 46,1% — хотели бы получить на 23 февраля деньги. Далее в мужском wish-листе с большим отставанием следуют смартфоны и другие электронные гаджеты (так ответили 17,6% респондентов), парфюмерия и косметика (17,3%), инструменты для ремонта и строительства (15%), товары для хобби (10%), бытовая техника (9,8%) и билеты на концерт или в театр (9,5%).

Ранее Юрий Стоянов дал совет молодым комикам.

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