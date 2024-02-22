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Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Mash: актера Панкратова-Черного выписали из больницы после перелома ребер

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, после выписки у Панкратова-Черного сохранилась отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающее, мазь и порекомендовали снизить нагрузки на четыре недели. Через 10 дней актеру сделают контрольный рентген и УЗИ легких.

8 февраля сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Панкратов-Черный поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой.

Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

17 февраля Telegram-канал Shot заявлял, что у Панкратова-Черного начались осложнения после перелома ребер. Однако супруга артиста Юлия Монахова опровергла эту информацию.

Ранее Евгений Петросян показал заживающую после перелома руку.

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