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Татьяна Буланова о жизни в 55 лет: «Все впереди»

Певица Татьяна Буланова заявила, что настроена на молодость и энергию в 55 лет

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что не ощущает себя на 55 лет.

Булановой исполнится 55 лет 6 марта. Артистка объяснила, что вспоминает про свой возраст, когда ее поздравляют с юбилеем. Она считает, что человек выглядит на столько, на сколько он внутреннее настроен. Звезда заявила, что настроена на молодость и энергию.

«Сейчас, кстати, это так часто делают, что я запуталась — сколько мне лет — 60 или 55… Но мне всего лишь 55, поэтому все впереди», — заявила артистка.

Буланова планирует отметить свой юбилей в Санкт-Петербурге в кругу родных и друзей. Она пригласила на праздник таких артистов, как Сергея Рогожина, Кая Метова, Анну Семенович, Светлану Лазареву.

«Кто из них приедет — не знаю, потому что они живут в Москве. Надеюсь, что будут все. Если кто-то не сможет прийти — ничего, увидимся позже. Отмечать будем в ресторане, поэтому угощать будут повара. Все они потрясающе готовят. Наверное, никого не удивлю, но будет вкусно», — поделилась певица.

Буланова уточнила, что все расходы за торжество взял на себя ее муж, бизнесмен Валерий Руднев.

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