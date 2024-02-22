Сын солиста «Дюны» ответил на слухи о беременности возлюбленной

Певец Василий Рыбин опроверг в беседе с Voice слухи о беременности возлюбленной Валерии.

Слухи о пополнении в семье сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина появились после программы «Ты не поверишь!», в которой есть намек на возможную беременность девушки музыканта. По словам Рыбина-младшего, его друзья и знакомые начали поздравлять с будущим ребенком. Однако певец уверил, что он и возлюбленная пока не работают над вопросом о рождении детей.

«Рановато, считаю. Никто нас не торопит с внуками. Это все, скажем так, внутри пары, ничего на всеобщее обозрение мы не выносим. В общем, никто рожать в ближайшее время не собирается», — рассказал сын артистов.

Рыбин-младший добавил, что в передаче у его возлюбленной заметили якобы округлившийся живот. Это показалось ему «обидным», так как Валерия, наоборот, похудела на шесть килограммов.

Василий Рыбин родился в браке певицы Натальи Сенчуковой и солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина. У него есть поп-группа, в которой он выступает, а также собственный бизнес — музыкальная школа. Кроме этого, артист готовится снять свой первый фильм, где исполнит главную роль.

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