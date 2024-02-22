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Гарик Харламов отменил съемки из-за болезни

Комик Гарик Харламов заболел пневмонией

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Комик Гарик Харламов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболел пневмонией.

Харламов отметил, что уже неделю лежит на больничном. Артисту пришлось временно отказаться от съемок в проектах из-за болезни.

«Второй год подряд перед днюхой какая-то такая… Но пневмония впервые в жизни. Ребята, берегите здоровье, не выбегайте полураздетыми на мороз и прочее. Если начали кашлять, идите проверяйте сразу. Сейчас это очень частая история», — поделился шоумен.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

В феврале Харламов признался, что однажды обращался к победителю программы «Битва экстрасенсов».

Харламов рассказал, что пошел к экстрасенсу из-за панических атак, с которыми столкнулся в 30 лет. Он признался, что заплатил 50 тысяч рублей за прием у медиума. Экстрасенс посоветовал комику «слушать воду». Артист пытался последовать рекомендации, однако это не помогло.

Ранее Ковальчук заговорила о перерождении после расставания с Харламовым.

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