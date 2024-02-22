Новая книга Дарьи Дугиной выйдет в этом году

Новая книга философа, политолога и публициста Дарьи Дугиной под названием «Русский фронтир» запланирована к выпуску в августе 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательской группы АСТ.

По словам представителей издательства, новая работа будет включать геополитические очерки о начале СВО и будет подготовлена к печати редакционной группой «АиД».

Накануне Дарья Дугина была посмертно удостоена специальной премии Евразийского философского конгресса. Ее мать Наталия Мелентьева объявила о сборе материалов для еще одной книги, которая будет составлена из работ и выступлений Дарьи.

Издательство напомнило, что в 2023 году в серии «Мысли о Родине» уже вышли книги Дарьи Дугиной «Топи и выси моего сердца» и «Эсхатологический оптимизм. Философские размышления», представляющие дневники, очерки и лекции автора.

В августе 2022 года автомобиль с Дарье Дугиной взорвали на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ заявила, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей была названа гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее суд вынес приговор соучастникам расправы над журналисткой Дугиной.