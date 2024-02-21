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Рузиль Минекаев рассказал, почему не хочет приезжать в родной город после успеха «Слова пацана»

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости

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Актер Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в «Слове пацана», признался, что ему тяжело быть в родном городе Нурлате из-за повышенного внимания. Об этом он рассказал на шоу «Кино в деталях».

«Я как-то приехал домой отдохнуть и понял, что в Москве отдыхаю больше, чем в Нурлате, потому там к моей личности огромный интерес. Люди подходили, фотографировались, приезжали ко мне. Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь...» — вспомнил Минекаев.

По словам артиста, в баню зашел 40-летний мужчина, который попросил о совместной фотографии. Тогда Минекаев опешил, но попросил мужчину подождать час, чтобы актер смог одеться, однако сейчас артист по сей день со злостью вспоминает этот случай.

Недавно Минекаев уточнил, что у него сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который исполнил роль его экранного брата. По словам Минекаева, коллега поражал его своей простотой на протяжении съемок шоу. Например, Янковский постоянно интересовался, как прошел день у актера или как его настроение.

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