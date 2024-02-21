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На Нюшу пожалуются в прокуратуру из-за слишком откровенного детского шоу

Общественник Чихунов пожалуется на Нюшу за откровенные танцы на концерте

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Общественник Максим Чихунов готовит заявление в прокуратуру из-за слишком откровенных танцев на детском концерте Нюши во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Активистов возмутили танцоры артистки, которые танцевали в откровенном сетчатом боди на открытии спортивных зимних игр «Дети Приморья». Чихунов выразил мнение, что подобное шоу больше подходят для концерта в ночном клубе, а не для детского праздника.

«Прикольно маленьким мальчикам на такое смотреть, но какой пример подается», — возмутился Чихунов.

Как пишет Mash, многие местные жители не согласились с сутью претензии, так как не заметили ничего осудительного в танцах на концерте Нюши. К тому же, сообщает СМИ, местные дети действительно очень любят артистку.

Недавно Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову после того, как он посетил Донбасс. По данным издания, представители РАО подали ходатайство об отзыве иска в отношении Киркорова накануне, при этом решение по этому вопросу еще не принято.

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