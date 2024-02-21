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«Такой вопль раздался»: Наталия Гулькина о гастролях в Китае

Певица Гулькина рассказала, что пела на китайском во время первых гастролей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина в интервью mk.ru вспомнила, как выступала на китайском языке во время первых гастролей в Китае.

Она уточнила, что стала первой советской поп-артисткой, которую в составе коллектива «Звезды» допустили до гастролей в Китае. Гулькина вспомнила, что незадолго до гастролей в зарубежную страну отправили клипы артисток, их фотографии и выпущенные песни, чтобы их крутили по местному телевидению.

«Но и мне тоже заранее прислали их популярную песню на китайском языке, чтобы я ее выучила и спела. Я была в шоке! Ничего не понимала в ней. Но мне сказали: приедешь, у тебя будет три дня на адаптацию, позанимаешься с переводчиком и по транскрипции все споешь», — рассказала певица.

Гулькина уточнила, что выступали «Звезды» живьем, а звук получился хорошим и качественным. В итоге китайские зрители оказались в полном восторге, когда артистка начала исполнять традиционную китайскую песню.

«Когда зазвучали первые аккорды китайской песни, вы не представляете, что произошло с публикой! Вот когда гол забивают долгожданный — такой вопль раздался по всему стадиону, многие повскакивали с мест!» — резюмировала исполнительница.

Ранее Наталия Гулькина вспомнила, как солистки «Миража» боялись оголяться на сцене в 90-е.

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