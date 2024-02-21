Костюшкин рассмешил пресс-секретаря Киркорова после обвинений в воровстве

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская посмеялась, узнав об обвинениях исполнителя Стаса Костюшкина в краже Киркоровым образа. Ее слова передает NEWS.ru.

«Какого «Виталика»? Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», — заявила представительница артиста, отметив, что ей ничего неизвестно о словах Костюшкина.

20 февраля певец Стас Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова. Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу «Маска». Тогда музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами.

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил исполнитель.

Накануне сообщалось, что в сети резко отреагировали на появление Киркорова в шоу «Маска». О том, что Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски», стало известно 16 февраля. К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ.

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