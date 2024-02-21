Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Костюшкин рассмешил пресс-секретаря Киркорова после обвинений в воровстве

Пресс-секретарь Киркорова Успенская не стала комментировать обвинения Костюшкина

close
100%
Маска/VK

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская посмеялась, узнав об обвинениях исполнителя Стаса Костюшкина в краже Киркоровым образа. Ее слова передает NEWS.ru.

«Какого «Виталика»? Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», — заявила представительница артиста, отметив, что ей ничего неизвестно о словах Костюшкина.

20 февраля певец Стас Костюшкин заявил, что подает в суд на Киркорова. Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу «Маска». Тогда музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами.

«Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил исполнитель.

Накануне сообщалось, что в сети резко отреагировали на появление Киркорова в шоу «Маска». О том, что Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски», стало известно 16 февраля. К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ.

Ранее певец Юрий Антонов рассказал, почему отказывается от сольных концертов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами