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Звезда «Великолепного века» разочаровал российских фанаток

Shot: поклонницы разочаровались встречей с турецким актером Бураком Озчивитом

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Фанатки турецкого актера Бурака Озчивита оказались разочарованы фан-встречей со звездой «Великолепного века», за которую девушки заплатили 50 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Поклонницы рассказали каналу, что им не удалось пообщаться со звездой. Одна из девушек отметила, что Озчивит выглядел уставшим после 2,5 часового концерта. Всего фан-встреча продлилась полчаса и купившие дорогостоящие билеты поклонницы не смогли даже сделать хорошие снимки с актером.

После встречи с поклонницами, отмечает канал, Озчивит поехал в турецкий ресторан в Москве. Он был в компании друзей, журналистов и продюсера, к ним также присоединился владелец ресторана «Левантин». Актер вернулся в отель примерно в два часа ночи. У входа звезду снова ждали фанатки, но он отказался от общения с ними.

Недавно сообщалось, что приехавший в Россию звезда «Великолепного века» спел русские песни на концерте в России. Под аккомпанемент оркестра и при помощи ведущего Озчивит исполнил «Калинку-Малинку». У актера запланировано два концерта в столице и Санкт-Петербург. Затем после каждого мероприятия актер планирует встречу с фанатами.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мираж» сломал ногу перед концертом в Москве.

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