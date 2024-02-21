Александр Ревва уехал из России

Комик Александр Ревва опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадр со своей супругой Анжеликой на фоне слухов об эмиграции артиста после критики активистов.

На снимке супруги прогуливаются по песчаному пляжу в Рио-де-Жанейро. Поклонники Реввы отметили, что супруги отлично смотрятся вместе и выглядят счастливыми. Ряд подписчиков заявили, что Ревва в отличной форме.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Александра Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

При этом активист Виталий Бородин признавался в беседе с mk.ru, что Ревве объявили бойкот на федеральных каналах. Бородин заявил, что изначально у комика «была другая позиция по поводу СВО». Затем, по словам активиста, шоумен «переобулся» и вернулся в Россию на заработки, так как понял, что стал терять в деньгах.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

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