Linkin Park опубликует неизданную песню с вокалом Честера Беннингтона

Американская группа Linkin Park опубликовала в Twitter тизер не вышедшего трека с вокалом Честера Беннингтона, которого не стало в 2017 году.

«Мы распадаемся на части без причины. Мы нажимаем на курок в бесполезной войне. Если мы вернемся назад и погрузимся во мрак, то за что же мы боремся? За что мы боремся? Это просто дружеский огонь», — поется в композиции.

Издание NME подчеркивает, что песня должна была войти в последний альбом рок-коллектива «One More Light». Между тем, основатель Linkin Park Майк Шинода признавался, что любит этот трек, пусть он и не был опубликован. Нынешний тизер не сопровождался датой выхода, поэтому пока неизвестно, когда состоится релиз песни.

В феврале 2023 года коллектив уже публиковал клип на песню «Lost» из культового альбома Meteora. В течение почти 20 лет композиция с вокалом Честера Беннингтона оставалась неизданной. Известно, что анимационный видеоролик был смонтирован с помощью нейросети Kaiber. В клипе присутствуют фрагменты выступлений коллектива с участием бывшего вокалиста.

Песня «Lost» вышла 10 февраля 2023 года. В альбом «Meteora» вошли такие синглы, как «Numb», «Somewhere I Belong», «Faint» и «Breaking The Habit». Инструментальная композиция «Session» была номинирована на «Грэмми» как «Лучшее инструментальное рок-исполнение» 2003 года.

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