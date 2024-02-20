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Майданов об отмене концертов Орбакайте: «По семейному признаку»

Музыкант Майданов заявил, что Орбакайте отвечает за мать отменой концертов

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Музыкант Денис Майданов считает, что отмена концертов артистки Кристины Орбакайте связана с поведением ее матери Аллы Пугачевой. Его слова передает NEWS.ru.

«Но это прямая реакция зрителей на поведение мамы, разумеется, которая назвала там быдлом. Потом сказала, что быдло «это не те, а вот эти вот». Ну, «не совсем верно поняли». Ну в целом это, видимо, по семейному признаку народ выносит такие вердикты», — заявил исполнитель.

Майданов также согласился с тем, что дочь должна отвечать за мать. Он отметил, что отмена концертов связана именно с негодованием россиян, и добавил, что официального запрета на проведение артисткой мероприятий в России не было.

В российских городах отменились почти все концерты Орбакайте. Так, накануне организаторы и концертного зала Fesco Hall сообщили о решении отметить выступление певицы во Владивостоке, которое было запланировано на 19 марта. До этого организатор выступлений Сергей Зайцев сообщал о том, что выступления артистки в Благовещенске и Хабаровске перенесли на неопределенные даты. Концерты Орбакайте в Благовещенске должны были состояться 15 и 16 марта, а в Хабаровске — 18 марта.

Ранее певец Губин объяснил, почему Пугачева отказывалась выступать с Ротару или Вайкуле.

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