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Галкин осудил Пугачеву за слова о «холопах и рабах»

Актер Галкин заявил, что Алла Пугачева смотрит на всех сверху вниз

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Борис Галкин («В зоне особого внимания», «Мы из будущего») оценил высказывание Аллы Пугачевой о «холопах и рабах». Его слова передает aif.ru.

«Настоящий благородный человек так не скажет никогда — только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет», — считает актер.

Галкин считает, что Алла Пугачева никому не нужна в сегодняшней России. Он также признался, что ему надоели новости о Примадонне, назвав большинство из них сплетнями. По словам артиста, шумиха вокруг певицы связана с тем, что «говорить уже не о чем, но надо потрепаться». Он заявил, что Пугачева оказалась своего рода «мыльным пузырем».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее солист «Любэ» рассказал, что бы он сказал Путину при встрече.

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